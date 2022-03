Giovanni maakt kans op droomjob in LEGO Discovery Centre: “Hele dagen bouwwerken maken met kinderen, fantastisch toch?”

Meulebeke Uitbraak vogelgriep in Meulebeeks pluimveebe­drijf

Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) meldt een uitbraak van de vogelgriep in een Meulebeeks pluimveebedrijf. Om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt het pluimvee dat nog aanwezig is in het bedrijf geruimd. Er is ook een beschermingszone van drie kilometer en een bewakingszone van tien kilometer rond de haard ingesteld.

17:13