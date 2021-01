Gevel stort in bij afbraakwerken: raam lijnbus kapot, geen gewonden

Meulebeke/Antwerpen We zagen ze nog nooit zo veel vliegen: tien opmerkelij­ke Belgische UFO-meldingen uit 2020 verklaard

4 januari Het Belgisch UFO Meldpunt in het West-Vlaamse Meulebeke kreeg vorig jaar 446 meldingen binnen van mensen die iets vreemds in de lucht hadden gezien. Dat is een stijging van 64 procent in vergelijking met 2019. Met dank aan de lockdown, waardoor we plots meer tijd hadden om naar de hemel te turen. En daar zitten enkele opvallende luchtverschijnselen tussen. Wij haalden de tien opmerkelijkste er voor je uit.