Schrijf mee aan verhalen over de geschiede­nis van Roeselare

Heb je een hart voor het erfgoed van Roeselare en vind je het belangrijk dat de unieke verhalen over de geschiedenis van de stad bewaard blijven? Neem dan op 21 september deel aan de wiki-avond in RSL Op Post. Voor de expo ‘Roeselare geworteld in erfgoed’, die te zien is in Kunst- en erfgoedhuis Ter Posterie, pen je er anekdotes neer over de gebeurtenissen, personen en gebouwen van de expo. Je krijgt eerst een opleiding om te leren werken met Wikipedia. De wiki-avond start om 19 uur en wordt georganiseerd in Atelier 1 van RSL Op Post op de Brugsesteenweg. Deelnemers worden gevraagd om zelf een laptop en oplader mee te brengen en vooraf al een Wikipedia-account aan te maken. Deelnemen is gratis, inschrijven op www.roeselare.be.