Steven Mahieu komt met nieuwe voorstel­ling twee keer naar De Leest

In november gaat Steven Mahieu in première met zijn vijfde zaalshow “Stabiel”. De primeur is weggelegd voor de Gentse Vooruit, maar nadien trekt Mahieu met “Stabiel” door heel het land. Daarbij houdt de komiek ook halt in Izegem. Zijn eerste voorstelling in CC De Leest, op 22 december 2023, is inmiddels uitverkocht. Daarom werd nu beslist om een tweede Izegemse voorstelling toe te voegen aan de speellijst. Op vrijdag 1 maart 2024 speelt Mahieu dus een tweede keer “STABIEL” in De Leest. Dit om 20 uur. Tickets zijn te verkrijgen via www.comedyshows.be.