Van Ali tot K3... De wonderlij­ke avonturen van volksfi­guur Paul Berlamont, vandaag 80: “Ik heb veel gedaan in het leven, ja, maar altijd met volle goesting”

“Niet moeilijk dat ik in zoveel tv-programma’s zat... Via vrienden was ik in de fichebak van de BRT geraakt.” Je zou het duivel-doet-al Paul Berlamont niet nageven, maar vandaag – zaterdag 12 augustus – viert hij wel degelijk zijn 80ste verjaardag. De ex-marktkramer/cafébaas/muzikant/bekendste snor van Izegem... blikt met ons terug op acht voorbijgevlogen decennia. Zet u schrap: van een onderonsje met bokser Muhammed Ali over een eigen biertje schenken voor prins Albert tot een duet met de legendarische Johny Turbo.