Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Izegem vandaag

Geert en Sonja sluiten na bijna 35 jaar restaurant Ter Weyngaerd: “Jarenlang werkten we elk weekend, nu nemen we afscheid van ons kindje”

Zelf blijven ze er bescheiden over, maar je mag het gerust het einde van een tijdperk noemen. Op zondag 23 juli serveren Geert Vandermersch (61) en Sonja Pattyn de laatste gerechten in Ter Weyngaerd, hun restaurant in de Burgemeester Vandenbogaerdelaan. Afscheid nemen doen ze met een menu dat knipoogt naar het beste van de voorbije 35 jaar.