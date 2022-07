Georges-Louis Bouchez ontmoet West-Vlaamse Voka-top in Televic

Izegem Karel Declercq palmt weer Gentse Feesten in

Karel Declercq trekt ook dit jaar opnieuw naar de Gentse Feesten, van 15 tot en met 24 juli. De Izegemse cabaretier brengt er vier verschillende voorstellingen op de deels overdekte speelplaats van het François Laurentinstituut in de Onderstraat 10. Op 16 en 23 juli brengt hij er ‘Het Coronacabaret’, waarbij hij al zingend en lachend je coronablues wegwerkt. Op 18 juli kun je ‘Het Dementiecabaret’ bekijken, een voorstelling over niet het meest evidentie thema, maar bomvol tips en levenswijsheid. Als vader van profrenners Tim en Benjamin liet Karel zich ook door het peloton inspireren voor ‘Sterren op de koersvloer’, te zien op 20 juli. Op 22 juli trakteert Karel de Gentse Feesten op een taalbad West-Vlaams via ‘’t Zwyn deur de Bjèten’. Meer info en tickets op www.uitbureau.be.

5 juli