Gemengde reacties op vernieuwde Batjes: “Weinig kraampjes, maar wel goede koopjes”

Het was zowel vrijdag, maar vooral zaterdag puffen in de binnenstad. Tropische temperaturen zorgden dat veel mensen op piekmomenten liever de schaduw op zochten en pas later op de avond naar de Batjes kwamen afgezakt. Zondag was het een pak frisser en viel de regen bij momenten met bakken uit de lucht. Geen ideaal scenario voor een grote volkstoeloop en dus was het nooit drummen op het parcours, dat voor het eerst ook wat kleiner dan andere jaren was.

Volledig scherm De Izegemse batjes kreunden onder de extreme temperaturen. © Maxime Petit

Kalme start

Was het de hitte dan wel het programma, vast staat dat de animo voor het openingsfeest vrijdagavond eerder klein was. Hoewel de terrasjes van de horecazaken er goed vol liepen, bleef het grote volk weg van de Braziliaanse band Los del Sol op de Grote Markt zelf. Wél prijs was het op zowel vrijdag- als zaterdagavond met de DJ-sets die stadsradio IRO organiseerde. “De knaldrang was groot en we zijn blij dat de Izegemse jeugd mee op de kar is gesprongen”, beaamt Maarten Veys van IRO. Hetzelfde geluid horen we bij David Stekelorum, die met café Ariba voor het eerst een reeks optredens op de Wijngaardparking mocht organiseren. “De nieuwe locatie ligt ons wel en de mensen blijven de weg vinden”, zegt hij. “We horen dat er op het parcours niet overal even veel te beleven was, maar wij ondervonden daar alvast geen hinder van. Als het kan, staan we hier volgend jaar terug.”

“Graag meer animatie”

De bezoekers zelf zijn iets kritischer. “Na twee jaar keken we reikhalzend uit naar deze vernieuwde Batjes-formule, maar we blijven toch wat op onze honger zitten”, klinkt het bij Stefaan Verdru en Eline Vermeersch. “Er werd beloofd dat het kleinere parcours minder gaten zou tellen, maar de Nieuw-, Hond- en Wijngaardstraat waren zo goed als leeg. Dat was niet bevorderlijk voor de algemene beleving. Nu was het enkel leuk flaneren in de Markt- en Roeselaarsestraat.” Anderen misten dan weer animatie. “Die was er wel, maar slechts in beperkte mate”, vindt Robbe Claerhout. “Ik vond het zeer fijn dat er circusworkshops voor de kindjes op de Grote Markt waren, maar vroeger was er ook een straatmuzikantenfestival, met op elke hoek optredens en nu mis ik toch een beetje het gevoel dat er op elke hoek iets te beleven valt.”

Handelaars wel tevreden

Het belangrijkste blijven evenwel de koopjes die er te doen vallen en daar zijn de meeste handelaars wel tevreden over. Bart Bourgeois en Lindsey Baekeland van Lily’s Fashion in de Gentsestraat hebben er een goed weekend op zitten. “Het was niet altijd even druk, maar als er mensen waren kwamen ze en kochten ze iets, dus wij hebben geslaagde Batjes achter de rug”, zegt Bart. “Wij openden net voor corona de deuren, maar toen kwamen de lockdowns. Daardoor wisten nog niet veel mensen ons zijn en dan zijn de Batjes een ideale kennismaking.” Bij de autohandelaars, die voor het eerst verspreid over het parcours stonden, was er minder enthousiasme. “Het was voor ons toch vrij kalm”, meent Brecht Naeyaert, die met zijn wagens op de Wijngaardparking stond. “Vroeger hadden we meer passage in de Roeselaarsestraat. Maar goed, dit is de eerste keer in een nieuwe formule, dus alles moest wat wennen.”

Bij Unizo zelf erkennen ze dat er nog werkpunten zijn. “Ook wij hebben dit als een editie met gemengde gevoelens ervaren”, zeggen Tom Vandecasteele en Alain Pauwels. “We wilden een nieuwe formule lanceren en dat vraagt wat gewenning. Het klopt dat er ondanks de goede voorinschrijvingen toch nog lege plekken en in het parcours waren en naar volgend jaar toe willen we daar nog meer op werken om dat te vermijden. Verder gaan we alles goed evalueren en naar de horeca toe willen we een oplossing uitwerken om ook hen meer in het gebeuren te betrekken.”

