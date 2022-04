Geert Vermeulen aan het roer van heemkundige kring Ten Mandere

Brecht Dutillieux was voorzitter van Ten Mandere sinds 2018. Eerder dit jaar nam hij ontslag omdat het voorzitterschap moeilijk te combineren was met z’n professionele uitdagingen. Nu is zijn opvolger bekend. En dat is geen onbekende in het Izegemse verenigingsleven. Na zijn loopbaan als leraar en directeur van een lagere school volgde Geert Vermeulen in 2013 de opleiding tot stadsgids en sindsdien is hij vaak te vinden in het museum. Hij is koorlid bij Die Boose en lid van de kerkraad van het Heilig Hart en van het Izegemse Centraal Kerkbestuur.