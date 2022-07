Geen derden betrokken bij verdacht overlijden van 39-jarige man in zijn woning

Het slachtoffer in kwestie werd zondagavond tussen 18 en 19 uur dood aangetroffen in zijn woning. Omdat de voordeur op een kier stond en er ook een bloedspoor werd gevonden, catalogeerde de politie het overlijden als verdacht. Een wetsdokter en het technisch labo van de federale gerechtelijke politie kwamen ter plaatse voor een onderzoek. “Daaruit bleek dat het bloedspoor niet vers was en daardoor ook niks te maken had met het recent overlijden van de bewoner”, zegt Vincent Remy, afdelingsprocureur van het parket West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. “De precieze doodsoorzaak is nog niet duidelijk. De man kan een natuurlijke dood gestorven zijn, maar een wanhoopsdaad en een overdosis behoren ook tot de mogelijkheden. Toxicologisch onderzoek moet daarover duidelijkheid brengen.”