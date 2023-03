Geen culinaire verrassingen in de Mandelstreek: Boury en La Durée behouden Michelinsterren

In onze regio verandert daarmee niets. West-Vlaanderen is op vlak van sterrenrestaurants opnieuw goed bedeeld, met onder andere nieuwkomer Table d’Amis uit Kortrijk die een eerste ster krijgt. Castor in Beveren-Leie van Maarten Bouckaert behoudt zijn twee sterren dan weer, net als restaurant La Durée van chef Angelo Rosseel in Izegem. Hij kreeg in 2008 een eerste en in 2013 een tweede Michelinster. Tim Boury schreef vorig jaar al een stukje gastronomische geschiedenis toen zijn restaurant drie sterren kreeg. Dit jaar bevestigt hij dat allerhoogste culinaire niveau en blijven de drie sterren behouden.