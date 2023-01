Gaslek bij werken aan voetpad in Izegem

Izegem Izegems stadsar­chief krijgt stukken uit Tweede Wereldoor­log in bewaring

Het Izegemse stadsarchief beschikt over heel wat stukken die handelen over de Eerste Wereldoorlog, maar over de Tweede Wereldoorlog is er minder archiefmateriaal ter beschikking. Een schenking brengt daar nu verandering in.

17 januari