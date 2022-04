Gala van de Gouden Merletjes zet voor het eerst verdienstelijke Izegemnaars in de bloemetjes

De Merletjes in de titel verwijzen naar de vogeltjes zonder bek en pootjes die in het wapenschild van de stad Izegem verwerkt zijn. Decor voor de feestavond was sporthal De Krekel, die voor de gelegenheid tot sfeervolle lounge was omgebouwd. Met het Gala uit het stadsbestuur zijn waardering voor verschillende prestaties op vlak van sport, cultuur, kunst, enz…De eerste Gouden Merletjes zijn voor De Tunne (jeugdvereniging), herenteam Handbalclub Izegem (sportvereniging), Koninklijke Stadsfanfaren (Socioculturele vereniging), Sint-Jozefskliniek (Onderneming van het Jaar), Tim Declercq (Sportman), Marith Vanhove (Sportvrouw), Marit de Meulenaere en dansers Julie en Wout (bekend van Belgium’s Got Talent) (Beloftes van het Jaar), de vrijwilligers in vaccinatiecentrum ISO (Vrijwilligers van het Jaar).

Cultuurpersoonlijkheid van het jaar is Hilde Colpaert, die afscheid nam van haar job als conservator van Eperon d’Or. Cultuurproduct van het jaar is de publicatie ‘Op café in Izegem in 1966’ van heemkring Ten Mandere. Evenement van het jaar is Camping Knuffel van KWB. In de categorie ‘Architectuur’ viel het gerenoveerde kasteel Blauwhuis in de prijzen en burgerinitiatief van het jaar is de fietspooling in Emelgem.