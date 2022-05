Freddy Seynaeve (75), oud-directeur basisschool Bosmolens, overleden

Voetbal Overzicht eindrondes: Mandel United wint nipt van Eendracht Aalst, herkansing voor SV Rumbeke !

De eindrondes in het nationaal en provinciaal voetbal zijn aan de epiloog toe. In de provinciale reeksen werden de heenmatchen van de finales afgewerkt terwijl SV Rumbeke in de interprovinciale eindronde in de derde ronde sneuvelde maar donderdag een herkansing krijgt. FC Mandel United heeft, op het veld althans, nog overlevingskansen in eerste nationale.

22 mei