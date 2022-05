Frank en Annick bouwen 200 jaar oude melkstal om tot feestzaal ’t Oud Gebinte

De hoeve langs de Beiaardstraat 99 niet ver van de grens met Lendelede is al drie generaties in handen van de familie Ghekiere. Frank en Annick specialiseren er zich in onder andere in de prei-, aardappel en aardbeienteelt. “Maar de sector krijgt het steeds moeilijker en onze enige zoon Matthias koos op werkvlak een ander pad. Dat zette ons aan het nadenken. Het landbouwleven is hard labeur en we willen het nog enkele jaren doen, maar het liefst in combinatie met iets anders. We hadden hier op het domein een oude schuur waar decennialang melkkoeien onderdak vonden. Omdat ze ruim tweehonderd jaar oud is heeft ze een zekere erfgoedwaarde en waren er mogelijkheden om er een andere bestemming aan te geven. We onderzochten ook de piste van een B&B of hoevetoerisme, maar hebben uiteindelijk voor een feestzaal gekozen.”

Volledig scherm Frank en Annick hebben een tweehonderd jaar oude stal tot feestzaal 't Oud Gebinte omgebouwd. © vdi

‘Uilengat‘

De plannen ontstonden al in 2019. De voorbije jaren ondernam Frank veel zelf om de hoeve optimaal te renoveren, maar ook de eigenheid te bewaren. “De geschiedenis die hier hangt vinden we net een troef en dat wilden we uitspelen”, zegt hij. “De rustieke handgemaakte balken en het ‘uilengat’ in de nok – zodat vroeger de uil naar binnen kon om muizen te pakken – verraden dat al. We hebben die balken bewust zichtbaar gehouden. Goede isolatie en verwarming maken het een authentieke en aangename locatie. Toen we nog een naam voor de feestzaal zochten leek ’t Oud Gebinte ons dan ook een passende titel. In de balen zijn ook subtiel enkele LED-strips verwerkt zodat we alles prachtig kunnen verlichten.”

Tafels, stoelen en geluidsinstallatie

De feestzaal is vrij ruim en biedt plaats aan ongeveer 135 mensen. “We hebben ook een klein verdiep waar we nog extra tafels kunnen zetten. Wie een feest bij ons organiseert, krijgt er meteen de tafels, stoelen en professionele geluidsinstallatie bij. Alles is voorhanden. Het hout zorgt overigens voor een fantastische akoestiek. Omdat we over een horecavergunning beschikken, gaan we naast het verhuur van de zaal af en toe ook een terras openen waar je iets kan komen drinken. Naast de zaal ligt een ruime tuin die we als receptieruimte kan gebruiken en er is ook een mooie binnenkoer.”

Meer info via www.toudgebinte.be.

