Francis en Sairung heropenen Sabaidee op nieuwe locatie

IzegemZeven jaar nadat tearoom Sabaidee in de Krekelmotestraat de deuren sloot is de bekende horecazaak terug, maar dan op een andere locatie. Francis Hoorne en zijn Thaise echtgenote Sairung vertoefden enkele jaren in haar thuisland, keerden in 2018 terug naar ons land en nemen in het voormalig pand van Video 99 in de Roeselaarsestraat terug de draad van hun horecaleven op.



Francis was tot 2009 aan de slag bij Monument Vandekerckhove in Ingelmunster, maar opende in dat jaar Sabaidee in de Krekelmotestraat. Hij verbouwde er met zijn echtgenote voormalige fietsenwinkel Polley tot gezellige horecazaak. “Sabaidee wil ‘hoe gaat het’ in het Nederlands zeggen”, verduidelijkt Francis. “Als alles goed gaat, antwoord je dan ‘sabaidee’ terug. Een Thaise versie van café ‘In de Welkom’ dus”, knipoogt hij. “De oosterse link was uiteraard mijn vrouw, die er toen al enkele Thaise gerechten serveerde.”

“We hebben die zaak met veel plezier tot in 2015 uitgebaat, maar toen vertrokken we met onze drie kinderen voor enkele jaren terug naar Sairungs geboorteland. We stapten mee in een zouthandel van haar familie, die verschillende koppels runden. We hebben daar een mooie tijd gehad, maar uiteindelijk kreeg mijn vrouw heimwee en zijn we in 2018 terug gekeerd.”

Volledig scherm Sairung en Francis in hun tearoom Sabaidee. © vdi

Ruimer aanbod

Terug in eigen land werkte het koppel eerst nog even in het Parkhotel in Kortrijk en was Francis zelfs even taxichauffeur. “Maar uiteindelijk lonkte de horeca terug en herhaalde de geschiedenis zich. Ik kocht het pand van voormalige videotheek Video 99 op en verbouwde het tot horecazaak. Door corona konden we lange tijd niet uit de startblokken schieten, maar nu is het er toch van gekomen.” Net als indertijd is Sabaidee een tearoom, maar nu zal je meer dan enkel pannenkoeken kunnen verkrijgen, onder andere een ruimer aanbod lekkernijen. “

“Daarnaast zal je als vanouds enkele Thaise gerechten kunnen eten, met als nieuwigheid Mo-Ka-Ta, een soort Thaise grill. Verder voorzien we voraal kleinere gerechtjes, als een soort tapas. We zijn geen restaurant, maar willen toch een beperkt aanbod voorzien. Door terug onder de naam Sabaidee naar buiten te komen, mikken we uiteraard op de herkenning. Veel klanten van vroeger zijn al eens binnen gesprongen. Bovendien liggen we op een boogscheut van de oude locatie, enkel aan de andere kant van het Patersdomein.”

Karaoke

os van het horecadeel willen Francis en Sairung er ook karaoke voorzien. “Dat is enorm populair in Thailand en we denken dat dit ook hier zal aanslaan. Niet dat we iets groots voorzien, maar met een karaoke-installatie zal hier veel plezier zijn. Een feestje op tijd en stond sluiten we dus niet uit. Er komen hier geregeld Thaise kennissen van mijn vrouw over de vloer, maar uiteraard is iedereen hier welkom, ook om gezellig een pintje aan de bar te drinken. We gaan nu al open, zodat we zeker klaar zijn tegen de Patersmarkt eind mee, een groot evenement dat veel passanten met zich zal mee brengen.”

Sabaidee is open van donderdag tot en met maandag, van 10 tot rond 21 uur. Woensdag is de sluitingsdag.