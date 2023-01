FOS De Jakketoes nodigt drie topsprekers uit

Op vrijdag 3 februari is er om 20 uur een lezing van radiomaker Sven Pichal (Radio 1). Met ‘Sven Consumeert' komt hij praten over klanten- en ombudsdiensten, maar ook over consumentenprogramma’s en -wetgeving. Hij debatteerde met alle geledingen binnen bedrijven over hoe zij tegenover klanten staan en hij sprak met klanten over hoe zij zich soms bekocht voelen. Massa’s ervaringen, die inzicht geven, maar ook nieuwe vragen oproepen. Met als belangrijkste: komt er een dag dat u zich als consument niet meer laat misleiden?

Tickets voor Sven Pichal kan je online reserveren via https://www.deleest.be/deleest/nieuws/sven-pichal

Op donderdag 16 februari komt advocaat Walter Van Steenbrugghe spreken over ‘Straffen op mensenmaat’. De strafpleiter is een voorvechter van fundamentele mensenrechten. Zijn firma, met vestigingen te Brussel, Gent en Barcelona, is gespecialiseerd in ondernemings-, sport- en strafrecht.

Tickets voor Walter Van Steenbrugge kan je online reserveren via https://www.deleest.be/deleest/nieuws/walter-van-steenbrugge.

Tot slot kan je om donderdag 11 mei om 20 uur, in samenwerking met kunstacademie Art’Iz een lezing bijwonen van cartoonist Lectrr, die komt vertellen over zijn kritische stem. Hij vertelt over de wondere wereld der cartoons, hoe inspiratie werkt en waar ideeën vandaan komen. Over de actuele staat van vrije meningsuiting, over censuur, over Charlie Hebdo en over zijn eigen ervaringen met doodsbedreigingen en haatmail.

Tickets voor Lectrr kan je online reserveren via https://www.deleest.be/deleest/nieuws/lectrr.

