Flip Kowlier steunt Rotary bij oprichting Izegems therapiehuis voor jongeren: “Belangrijk dat ze een plek hebben waar ze even tot rust kunnen komen”

Vorig jaar steunde Rotary met Izibirds nog de strijd tegen kinderarmoede, in 2020 stond orgaandonatie centraal. Dit keer wil ze een zogenaamd Tejo-huis realiseren. “Daarbij bieden therapeuten vrijwillig psychische hulp aan jongeren tussen 10 en 20 jaar”, vertelt Rotary-voorzitter Peter Van Steen. “Belangrijk daarbij is dat dit onmiddellijk, anoniem en gratis kan. Uit overleg met Welzijn Izegem en de lokale scholen bleek dat een eigen Tejo-huis een grote meerwaarde kan betekenen. De problematiek in de regio is nijpend en nabijheid is voor jongeren essentieel.”

Het initiatief wordt opgestart onder de vleugels van Tejo Roeselare, terwijl ook de stad Izegem enthousiast meewerkt. “We hebben daarvoor zelfs al een pand in het centrum in gedachten”, vertelt welzijnsschepen Ann Van Essche (CD&V). “Bedoeling is om er midden volgend jaar werk van te maken.”

Izegemse jongeren krijgen Tejo-huis met Flip Kowlier als peter.

Hoofdjes artistiek bewerken

Om het project kenbaar te maken, loopt in de Izegemse scholengroepen Prizma en Bellevue het kunstzinnig sensibilisatieproject ‘Hoofdzaak’, waarvan Flip Kowlier het peterschap heeft aanvaard. Leerlingen kunnen er een hoofd in gips artistiek bewerken. Het project mondt uit in de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid, die in Izegem dus een extra invulling krijgt.

Flip Kowlier is peter van het project 'Hoofdzaak', dat de oprichting van een Tejo-huis in Izegem ondersteunt.

“Ik zal na afloop acht beeldjes selecteren en de winnaars op 1 oktober in de bloemetjes zetten”, zegt Kowlier. “Het project ligt me nauw aan het hart omdat ik mijn jeugd zelf mentale problemen heb gekend en ook nu nog af en toe angstaanvallen krijg. Het is dan ook van immens belang dat je goed omringd bent. Ik heb dat geluk, maar niet iedereen. Daarom kon ik geen ‘neen’ zeggen tegen dit project. Jongeren hebben uitdagingen genoeg. Corona was voor hen geen makkelijke periode en ook in deze huidige tijden van oorlog en hoge energieprijzen is het niet evident. Sociale media maken het hen ook niet makkelijker en dus sta ik volledig achter een plaats waar ze in alle rust geholpen kunnen worden.”

Izegemse jongeren krijgen Tejo-huis met Flip Kowlier als peter.

Kunstzinnige Kowlier

Er is met ‘Haal kunst in huis voor het Tejo-huis’ ook een tweede luikje aan het project. Onder curatorschap van Lisa Spillebeen, hoofd Beeld van kunstacademie Art’Iz, zijn een aantal kunstenaars aangesproken om een werk te maken met als thema ‘hoofd/psyche’. Onder hen ook Katrien Vanderlinden, de vrouw van Kowlier en naast art-director voor televisie ook grafisch kunstenaar. “Ik heb een schilderij gemaakt waarop je Flip onder de dekens ziet liggen. Het is een comfortabel beeld omdat zo’n plek op meerdere vlakken rust kan brengen.”

Haar werk en dat van 24 andere kunstenaars wordt op 7 en oktober tijdens wijn- en kunstevenement Izovino in kasteel Blauwhuis geveild ten voordele van het Tejo-huis. Meer info op www.izovino.be.

Op 30 september volgt nog een thema-avond rond mentale gezondheid bij jongeren. De gekende psychiater Peter Adriaenssens is gastspreker. Plaats van afspraak is het auditorium Radar in AZ Delta. Therapeuten die als vrijwilliger in het Tejo-huis aan de slag willen, kunnen ook op de thema-avond terecht. Reserveren via izovino.be.

Izegemse jongeren krijgen Tejo-huis met Flip Kowlier als peter.

