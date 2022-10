Flip Kowlier opent expo ten voordele van therapiehuis voor jongeren: “Enorm verrast door de creativiteit van de werken”

izegemOp kunst-en wijnproeverij Izovino in Kasteel Blauwhuis staat alles dit weekend in het teken van mentaal welzijn bij jongeren. Organisator Rotary Izegem wil met het evenement fondsen ophalen voor de creatie van een Tejo-huis in Izegem en veilt er 25 werken van professionele kunstenaars, maar stelt ook 200 werken van Izegemse jongeren tentoon. Kowlier koos tijdens de opening zijn zes favoriete beeldjes uit.

Vorig jaar steunde Rotary met Izibirds nog de strijd tegen kinderarmoede, in 2020 stond orgaandonatie centraal. Dit keer wil men een zogenaamd Tejo-huis realiseren in de stad. Daarbij bieden therapeuten vrijwillig en onmiddellijk psychische hulp aan jongeren. Nu al hebben Rotary, de stad Izegem en Tejo Roeselare (die het project mee helpt opstarten) een locatie én een timing op het oog. “Dankzij enkele gulle sponsors, die Tejo Izegem structureel willen steunen en straks ook dankzij de opbrengst van de kunstveiling en de wijnverkoop hebben we er alle vertrouwen in dat het financiële plaatje rond komt", aldus voorzitter Peter Van Steen. “Ook een locatie hebben we al op het oog, al kan ik dat nog niet verklappen. Als alles goed gaat, openen we halfweg 2023. De grootste uitdaging wordt wellicht voldoende therapeuten om het huis te bemannen. Om te starten zouden we er graag vier hebben, maar dat mogen er zeker ook meer zijn. Iedereen die zich geroepen voelt, mag zich gerust melden.”

Quote Het idee om de jongeren zelf ook een creatieve bijdrage te laten leveren sprak me meteen aan. Al kon ik me daar eerlijk gezegd weinig bij voorstel­len in het begin. Ik was erg verrast door de enorme creativi­teit en de variatie van de werken.” Flip Kowlier

Flip Kowlier draagt alvast een steentje bij aan de naambekendheid van het Tejo-huis. De Izegemse Gentenaar nam het peterschap van ‘Hoofdzaak’ op zich, een project waarbij tweehonderd leerlingen van de tweede graad van de Izegemse schoolgroepen Prizma en Campus Bellevue allemaal de opdracht kregen om hetzelfde hoofdje in gips creatief te bewerken. “Toen ik voor het eerst over het project hoorde kon ik gewoon niet weigeren", vertelt Kowlier. “Het belang van snelle psychologische hulp voor jongeren is heel groot. Tegelijk sprak het idee om de jongeren zelf ook een creatieve bijdrage te laten leveren me meteen aan. Al kon ik me daar eerlijk gezegd weinig bij voorstellen in het begin. Ik was echter erg verrast door de creativiteit en de variatie van de werken.”

Iedereen winnaar

De pasgehuwde Flip Kowlier, die in zijn jongere jaren ook met donkere gedachten kampte, koos er de zes kopjes uit die hem het meest aanspraken. Zo koos de zanger onder meer een hoofd met krantenkoppen eromheen. “We leven in een complexe tijd, waarbij heel veel info op jongeren af komt. Zelf ben ik een nieuwsmijder geworden. Ik sluit me daarvoor af.” Een ander winnend werk was dan weer een kapotgeslagen hoofd, met de hamer er nog naast. Tegelijk koos Kowlier ook voor een kopje met een openstaande deur ervoor, dat dan weer het belang van een open geest in de verf zette. De kunstenaars achter de winnende werken kunnen rekenen op een pretparkticket. Al benadrukt Rotary Izegem dat eigenlijk alle deelnemers winnaars zijn.

Izovino in Kasteel Blauwhuis, met het project Hoofdzaak en de kunstveiling, is op zondag 9 oktober gratis te bezoeken van 10.30 tot 17 uur

Rotary reikt 43.200 euro uit aan tien goede doelen Volledig scherm De cheques werden uitgereikt door Philip Grumieaux, voorzitter Rotaryclub 2021-2022. We zien vertegenwoordigers van de verschillende goede doelen. © Sam Vanacker Net voor de opening van de beurs maakte Rotary Izegem van de gelegenheid gebruik om de opbrengst van de vorige editie van de beurs aan het goede doel te schenken. Liefst 43.200 euro werd verdeeld over tien goede doelen. Het gaat om De Stamper Izegem (voedselbank), Kiekafobee (vakanties voor gezinnen met levensbedreigende ziekte), Kloen (ziekenhuisclowns) de MUG-helikopter en Rock for Specials (festival voor mensen met een verstandelijke beperking). Ook werden projecten gesteund voor hulpverlening aan getroffenen van de natuurramp in Wallonie en aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

