Filou Classic brengt na twee jaar terug wandel- en fietsplezier

De eerste Filou Classic moest in 2020 plaats vinden, maar daar stak de eerste lockdown indertijd een stokje voor. In 2021 kwam er toch een alternatief, waarbij je een maand lang een gratis parcours kon downloaden, waardoor je zelf kon kiezen op welke dag je een fiets- of wandeltocht deed. “Nu zijn we klaar voor onze eerste volwaardige editie”, klinkt het bij de Emelgemse Wielervrienden en Wandelende Pekkers. De verenigingen stippelen de parcours uit, het Bierkasteel zorgt voor wat entertainment.

“Er is keuze tussen zes verschillende wandelafstanden: van 5 kilometer tot een uitdagende tocht van 42 kilometer. Fietsers kunnen zich wagen aan 40 of 60 kilometer op vlakke wegen of 90 of 125 kilometer op heuvelachtige stukken. Wie met het gezin wil fietsen, kan dat op aparte tochten van 13 of 26 kilometer.” Inschrijven is zowel op voorhand als de dag zelf nog mogelijk. Wie vooraf inshcrijft, betaalt slecht 3 in plaats van 5 euro en krijg je er een gratis koffie bij. Onderweg is er bevoorrading inbegrepen en bij terugkomst krijg je een blikje Filou-bier, en een waardbon voor de Multibazar en Sportline-winkels. Starten kan vanaf 7 uur.