Filip combineert vier jobs en wordt daarom door Unizo beloond met HIB-label

Gezocht: chauffeurs voor DC ten Elsberge en Minder Mobielen Centrale

Dienstencentrum Ten Elsberge en de Minder Mobielen Centrale zijn op zoek naar vrijwillige chauffeurs. Bedoeling is dat je met een busje, waarvoor geen speciaal rijbewijs nodig is, de bezoekers naar Ten Elsberge en terug naar huis brengt of met je eigen wagen Roeselarenaars naar de kapper, de dokter,... brengt. Je wagen is tijdens de rit verzekerd en je ontvangt een vergoeding. Interesse? Neem dan contact op via 051/27.27.10.