Fiets -en wandeltweedaagse aan Rhodesgoed

Rappende priester Matthias Noë (33) ruilt Izegem in voor Ieper

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en straks leiden die voor Matthias Noë naar een nieuwe parochie in Ieper. De uit Damme afkomstige rappende priester woonde en werkte zeven jaar lang in Izegem, maar vergaarde al gauw bekendheid ver buiten de gemeentegrenzen. Ook in Ieper wil hij op hetzelfde elan verder gaan, maar niet voor hij nog eens terugblikt op zijn tijd in onze regio.

20 september