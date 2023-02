Federale regering schuift hete aardappel door: Elia en energieregulator CREG moeten zich buigen over compensaties bij aanleg Ventilus-hoogspanningslijn

Platform Roeselare Vrijwil­ligt in de lift: “Dit jaar, na slechts zes weken, al 42 vacatures”

Het platform Roeselare Vrijwilligt, dat kandidaat-vrijwilligers matcht met vacatures, zit in de lift. Dat blijkt uit cijfers die schepen José Debels (CD&V), op vraag van Open Vld-raadslid Liselot De Decker, bekend maakte aan de vooravond van de ‘Week van Vrijwilliger. “We zien een positief effect na de update van roeselarevrijwilligt.be”, aldus de schepen. “Dit zowel qua gebruikers als bezoekers. Dit jaar hebben al 178 nieuwe gebruikers en 33 nieuwe organisaties zich geregistreerd. Vorig jaar zijn er 125 vacatures geplaatst, in 2021 waren dat er 59. Er is dus sprake van een verdubbeling. Dit jaar, na slechts zes weken, zijn er al 42 nieuwe vacatures. In totaal telt het platform 1.309 gebruikers en 130 geregistreerde organisaties. Wat het aantal bezoekers betreft, gaat het om 800 à 1.200 op maandbasis. We zien dat het platform aan bekendheid wint, 30% surft er rechtsreeks naartoe. Vorige week hielden we nog een persconferentie naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger en die had direct effect. In het weekend telden we 624 bezoekers, een cijfer dat we normaal halen op 2 à 3 weken.”