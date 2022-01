Familie van Piet (58) neemt advocaat onder de arm, na dodelijke val in werfput: “Dit moet uitgeklaard worden”

IzegemMet een burgerlijke partijstelling tegen netbeheerder Fluvius, een onderaannemer en de stad Izegem wil de familie van Piet Sintobin duidelijkheid over de omstandigheden waarin de 58-jarige Izegemnaar dinsdagavond in een werfput viel. De val werd de vrijgezel uiteindelijk fataal. “We beschuldigen niemand, maar we zijn het Piet verschuldigd deze stap te zetten”, zegt de familie.

Piet Sintobin kwam woensdag om het leven nadat hij op de Korenmarkt in Izegem in een werfput was gevallen op weg naar huis. Enkele aanwezigen uit een café vlakbij lieten zich zakken in de put om te vermijden dat Piet zou stikken in het water en slijk. Even later namen de hulpdiensten over. Sintobin werd gereanimeerd en verkeerde in levensgevaar toen hij naar AZ Delta werd overgebracht. Daar is hij uiteindelijk bezweken.

Steun doet deugd

“Onze eerste zorg gaat naar mijn bejaarde moeder, die nu al haar derde zoon moet afgeven”, reageert Piets broer en Vlaams volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin. “Ook het afscheid moet geregeld worden. We krijgen van overal steunbetuigingen, zelfs van mensen die we niet kennen. Ook collega’s uit de nationale politiek, van alle partijen, hebben hun medeleven betuigd. Dat doet bijzonder veel deugd en is voor ons de bevestiging dat Piet bijzonder graag gezien was. Anderzijds willen we ook stappen zetten om duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden waarin het drama gebeurde. Dat zijn we Piet verschuldigd.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Vlaams volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), de broer van slachtoffer Piet Sintobin, op de plaats van de feiten in Izegem. © Hans Verbeke

Ernstige tekortkomingen

De familie Sintobin gaf eerder al aan, op basis van informatie die ze zelf inwon, dat de werfput slecht beveiligd en niet goed gesignaleerd was. “Die twee houten platen over het opgebroken voetpad waren duidelijk niet voldoende om er veilig te passeren. We vernamen ook dat de werken uitgevoerd werden zonder vergunning. Dat zijn ernstige tekortkomingen. We krijgen bovendien veel meldingen van mensen die ons signaleren dat ook op andere plaatsen openbare werken niet goed beveiligd zijn.”

Rol van de stad

Stefaan Sintobin wil niemand beschuldigen. “Maar het lijkt me dat ook de rol van de stad Izegem moet onderzocht worden. In het gemeentedecreet staat dat de stad altijd verantwoordelijk is voor werken die gebeuren op het openbaar domein. Het lijkt me bovendien vreemd dat niemand van de stad zou gemerkt hebben dat deze werfput niet goed beveiligd was, vooral omdat de werken gebeuren op nauwelijks tientallen meter van het stadhuis.”

Eerder gaf burgemeester Bert Maertens (N-VA) al aan “mogelijk een klacht te zullen indienen” tegen netbeheerder Fluvius en/of de aannemer die de werken uitvoert. Of dat ook effectief zal gebeuren, is nog niet duidelijk.

Het afscheid van Piet Sintobin vindt plaats op vrijdag 4 februari om 11 uur in de Sint-Tillokerk.

LEES OOK: