Ewoud waagt zijn kans in ‘De Grootste Lefgozer’: “Streaken in Gent-Sint-Pieters was een speciale ervaring”

Ewoud was enkele jaren geleden nog een kandidaat voor de Homo Universalis-rubriek in Iedereen Beroemd, dit keer zoekt hij nog andere grenzen op in ‘De Grootste Lefgozer’. “Mijn goede vriend Lauruns Seynaeve had me zonder mijn medeweten ingeschreven voor het programma. We namen als duo deel aan de selectieprijzen en raakten tot bij de laatste acht, maar toen beslisten ze enkel mij door te laten. Zo waren ze zeker dat we elkaar niet zouden helpen”, lacht Ewoud. “In het programma moet ik het in een reeks fysieke en mentale proeven tegen anderen opnemen om te zien wie het meeste durf toont. Normaal ben ik niet vlug bang van iets, dus dit leek me op mijn lijf geschreven.”