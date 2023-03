Escape game rond dementie strijkt neer in kasteel Wallemote

Jongeman (21) maakt agente uit voor hoer en slaat ze in aangezicht

Een 21-jarige jongeman uit Izegem werd in 2019 stomdronken opgepakt nadat hij overlast veroorzaakte in de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk. In het politiecommissariaat schold hij een agente de huid vol en sloeg ze zelfs in het aangezicht.