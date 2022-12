Erik Vantomme krijgt trofee De Denker: “Een socio-culturele duizendpoot”

Hij mag dan wel in Roeselare wonen, maar Erik Vantomme heeft de voorbije decennia ook veel onbaatzuchtig werk geleverd in buurgemeente Izegem. Van het Herfstmuziekfestival en de Stichting Herman Roelstraete, over de Kinder- en Jeugdjury (nu de Leesjury – nvdr.) tot de Werkgroep Beeldende Kunst. “Muziek, boeken en kunst zijn dan ook de vitaminen die jou jong houden”, speechte cultuurschepen Kurt Himpe. “Erik is het schoolvoorbeeld van een socio-culturele duizendpoot. Hij is altijd letterlijk en figuurlijk gestrikt door heel wat organisaties. Vroeger was hij actief als medewerker bij stad Iezgem, tegenwoordig hij is al heel wat jaren vrijwilliger. Door die inzet maakt hij de wereld alvast wat beter en die inzet gaat ruimer dan alleen Izegem. Hij ontbreekt ook niet op het internationaal vlak, want ook de partnersteden krijgen vaak een bezoek van hem in één of andere hoedanigheid.”