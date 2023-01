Eperon d’Or start het jaar met dance-workout

In het kader van de expo Sneaker Gold wil het ‘meer bewegen’ in de praktijk brengen op zaterdag 14 januari. Dieter Vandeputte van dansschool Life komt een stomende dance-workout geven. Het wordt intensief, maar iedereen kan mee doen. De workout vindt plaats in de parketzaal van het museum, midden in de exporuimte van Sneaker Gold. Iedereen is welkom tussen 10.30 en 11.15 uur. Deelnemen kost 8 euro. In ruil krijg je uiteraard deelname aan de workout, maar kan je ook de expo bezoeken. Als kers op de taart krijg je ook een drankje. Sportieve kledij is een noodzaak, sneakers ook en breng gerust een handdoek mee. Inschrijven kan via www.eperondor.be/ticketskopen of via 051/31.64.46 of eperondor@izegem.be.