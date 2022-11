En plots staat je gestolen auto... weer netjes voor je deur geparkeerd: “Dief nam niet één, maar twee keer groot risico”

Ardooie Brand op bouwwerf zorgt voor rook in keuken woonzorg­cen­trum in Ardooie

Voor de tweede keer in één week tijd rukte de brandweer uit naar woonzorgcentrum BEN in het centrum van Ardooie. Door een kleine brand op de werf van een nieuwbouwproject was er rook in de keuken binnengedrongen. Vorige week liep de keuken onder water als gevolg van de werken.

7 november