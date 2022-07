Elf clubgenoten aan de start van Ironman in Oostenrijkse Klagenfurt

Rond de klok van 7 uur ’s ochtends zal zondag aan de Wörthersee in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië het startschot weerklinken voor 3.800 meter zwemmen, 180 kilometer fietsen in de Oostenrijkse bergen en een afsluitende marathon. Voor 6 van hen, Andy, Bram, Brecht, Jonas, Karel en Pepijn, betekent de triatlon hun debuut op de volledige afstand. Izegemnaar Davy Casteleyn, in een nog niet zo ver verleden te zien in het televisieprogramma ‘Blind getrouwd’, komt voor de tweede keer aan de start van een volledige Ironman, ondanks blessureleed tijdens de voorbereidingen voor de wedstrijd. Vier anderen moesten tijdens de voorbereidingen omwille van gezondheids- of werkredenen trouwens verzaken aan een deelname. Ook voor Xavier en Stefaan wordt het hun tweede volledige triatlon, Ronny is aan zijn derde toe. “Ook bij mij liep het niet van een leien dakje”, aldus Xavier. “Na een schouderblessure moest ik me in slechts drie maanden klaarstomen.” Sébastien Van den Bulcke staat voor de vierde keer aan de start van een volledige Ironman. “Ik voel me stilaan een ancien”, grapt hij.