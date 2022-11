Eigenaar tennisclub Isis weer betrapt op dronken rijden: “Maar het was op privéterrein tijdens corona en dus telt het niet”

Op 2 november 2020 stapte Herbert H. op de parking van tennisclub Isis in zijn wagen, om naar huis te rijden. Maar dat had hij beter niet gedaan. In de uren voordien had de Rumbekenaar op de club immers behoorlijk wat alcohol gedronken. En dus liep het mis. Bij het manoeuvreren op de parking kwam H. met zijn Audi in de omheining van een woning terecht. De eigenaars haalden er de politie bij. H. weigerde aanvankelijk de ademtest maar stemde daarna toch in. Resultaat: 1,8 promille alcohol in het bloed, H. vertoonde ook tekenen van dronkenschap.

Volledig scherm Het ongeval deed zich voor op de parking aan tennisclub Isis in Izegem. © Hans Verbeke

Twee deskundigen

De Rumbekenaar was in het verleden al drie keer veroordeeld voor rijden onder invloed en dus dreigde de nieuwe inbreuk hem zuur op te breken. Toch vroeg hij de vrijspraak. “De feiten deden zich immers niet voor op de openbare weg, wel op privéterrein in de periode dat de tennisclub gesloten was omwille van corona”, pleitte zijn advocaat. Een deskundige arts die H. onderzocht, stelde dat de man kampt met een problematisch alcoholgebruik en adviseerde de rechter om de Rumbekenaar rijongeschikt te verklaren. H. kon zich daar echter niet in vinden en dus ging hij op eigen initiatief langs bij een andere expert. Die heeft het in zijn verslag over ‘sociaal maar geen problematisch drinkgedrag’.

Rijbewijs terugvragen

De rechter had er maar weinig oren naar. Hij verwees naar de eerdere veroordelingen van H. voor identieke inbreuken en gaf hem een rijverbod van 5 maanden en een boete van 2.400 euro. Hij verklaarde H. bovendien ook rijongeschikt. Daardoor mag de Rumbekenaar met onmiddellijke ingang niet meer rijden. Pas als hij met goed gevolg een geneeskundig en psychologisch onderzoek heeft doorstaan én hij kan bewijzen dat hij minstens zes maanden vrij is van alcohol, kan hij via de rechtbank zijn rijbewijs terugvragen.

