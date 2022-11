Eeuweling Henri Desmet (102) overleden

Henri bracht zijn jeugd door in de Kokelarestraat op de wijk De Mol. Later werd hij schoenmaker, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij gemobiliseerd. Hij werd krijgsgevangen genomen en verplicht tewerkgesteld in Duitsland. Toen hij met een verlofperiode naar huis mocht, keerde hij niet terug en leefde hij tot het eind van de oorlog ondergedoken. In 1946 trouwde hij met Rachel Uyttenhove. Later kregen ze met Krista en Hedwige twee dochters. Karolien, Kristof, Ann-Sofie en Evelien zijn de vier kleinkinderen. Na zijn pensioen focuste Henri zich op tekenen, lezen, maar ook op korte wandelingen. Vorig jaar was Henri één van de eerste eeuwelingen die een coronavaccin mocht ophalen in vaccinatiecentrum ISO. Samen met Maria Verschatse was hij de oudste persoon die een vaccin kwam ophalen.