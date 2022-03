Eerste van twaalf stunts geslaagd: Günther ‘plankt’ één uur voor het goede doel

Roeselare KOERS. belicht 20 jaar wieler­ploeg Quick-Step in 20 etappes: “Na de koers neemt The Wolfpack ook museum over”

The Wolfpack, het wielerteam van Patrick Lefevere, is dit jaar aan zijn twintigste seizoen toe. Dat wordt gevierd in de thuisstad van Lefevere, waar KOERS. Museum van de Wielersport vanaf zaterdag uitpakt met een tijdelijke expo over Quick-Step Cycling Team. In 20 etappes, en aan de hand van unieke interviews, topfietsen en -trofeeën en andere memorabilia, maak je kennis met de rijke geschiedenis van de wielerploeg.

24 maart