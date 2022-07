Eerste Pekkersfeesten beloven muzikaal moois, van ABBA-covers tot Willy Sommers en Red Zebra

Izegem Nieuwe fase in werken E403 breekt aan

Vanaf maandag 4 juli voert een aannemer voorbereidende werken uit op de E403 richting Kortrijk, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het wegdek is er in slechte staat en wordt er hersteld. Er wordt gewerkt tot aan het bouwverlof. Dit zal matige hinder met zich meebrengen.

29 juni