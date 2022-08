“Echt vakantie in eigen stad”: Succesvolle eerste editie van Ibizegem doet nu al dromen van een vervolg

Zomerse beats, een creatief marktje, een fris drankje en bakken vol sfeer. Dat is kort samengevat Ibizegem of een stukje Ibiza in de Pekkersstad. “We mogen Ibizegem een absoluut succes noemen”, evalueert Joris Hermy. “Met de voorspelde hitte hadden we gevreesd dat de mensen ons telkens pas laat op de avond zouden vinden, maar niets bleek minder waar. Van zodra we Ibizegem openden, stond er volk paraat. Bovendien bereikten we ook exact de doelgroep die we beoogden. Niet het hele jonge geweld, maar vooral dertigers en veertigers. We hadden eigenlijk nul verwachtingen en zagen deze editie als een try-out. Maar we zijn er echt in geslaagd om een vakantiegevoel in eigen stad te creëren en er komt dan ook zeker een vervolg. We hebben zelfs al een pak nieuwe ideeën.”