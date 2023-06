Droge Janstraat heeft voortaan meeste tegeltuintjes van heel Izegem: “Van ‘hotspot’ een groene oase maken”

Enorme brand legt loods van vlasbe­drijf in de as: brandweer kon gebouw enkel gecontro­leerd laten uitbranden

In een loods van een vlasbedrijf in de Krekelstraat in Ingelmunster is woensdagavond een zware brand uitgebroken. Allicht gebeurde dat door zelfontbranding. Door de brand kwamen ook in beperkte mate asbestdeeltjes vrij maar die zouden normaal gezien geen grote problemen mogen veroorzaken.