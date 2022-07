Drie jaar cel voor duo na ontvoering en gijzeling Abdou (32): “Ze bleven ontkennen maar gsm-signalen op locaties van gijzeling deden hen de das om”

Meulebeke Wielerwed­strijd De Molenspur­ters heeft impact op verkeer

Wielerploeg De Molenspurters organiseert op zondag 10 juli een wielerwedstrijd met gesloten omloop in Meulebeke. De start en aankomst bevinden zich beide in de Paanderstraat ter hoogte van huisnummer 128. Het parcours loopt via de Paanderstraat, de Landegemstraat, de Eeckbosstraat en de Paanderstraat. Om alles vlot en veilig te laten verlopen gaat de wielerwedstrijd gepaard met enkele tijdelijke verkeersmaatregelen. In de Paanderstraat, vanaf het kruispunt met de Eeckbosstraat tot aan het kruispunt met de Landegemstraat, in de Landegemstraat, tussen de kruising met de Paanderstraat en die met de Eeckbosstraat, en in de Eeclbosstraat van het kruispunt met de Landegemstraat tot het kruispunt met de Paanderstraat geldt er van 8 tot 19 uur een stilstaan- en parkeerverbod en van 11 tot 19 uur een verbod voor alle verkeer, met uitzondering van de hulpdiensten. Daarnaast geldt van 11 tot 19 uur uitzonderlijk plaatselijk verkeer in de Paanderstraat tussen de Hondekerkhofstraat en de Landegemstraat, in de Kraaimeersstraat, in de Eeckbosstraat tussen de Gentstraat en de Landegemstraat, in de Paanderstraat tussen de Ledestraat en de Eeckbosstraat en tot slot in de Eeckbosstraat tussen de Sint-Amandstraat en de Paanderstraat.

7 juli