Drie collega’s gewond na klap tegen geparkeerde bestelwagen rattenbestrijdingsdienst stad Izegem

Rond 16.30 uur reden de drie collega’s, die in onderaanneming voor Proximus in Izegem aan de slag waren, met hun Volkswagen Passat huiswaarts. Ze reden in de richting van de Rijksweg (N36) maar knalden om een nog onduidelijke reden plots achteraan tegen een geparkeerde bestelwagen van de rattenbestrijdingsdienst van de stad Izegem. Door de klap kantelde de Volkswagen en bleef op het dak in het midden van de weg liggen. De bestelwagen van de stad Izegem vloog enkele meters vooruit. Beide voertuigen moesten getakeld worden. De drie inzittenden van de Volkswagen konden zelf uit de wagen klauteren maar raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis overgebracht worden. Door het ongeval moest de Krekelmotestraat ongeveer een uur voor alle verkeer afgesloten worden tussen de Ambachten- en Heilig Hartstraat. Dat zorgde elders in het centrum voor heel wat verkeersdrukte tijdens de avondspits.