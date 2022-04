D’Oude Maalderij lanceert met Mox Ruby derde biertje in reeks geïnspireerd op mythisch kaartspel

Het nieuwe brouwsel van Pirens maakt deel uit van een groter geheel. “Ik werk momenteel aan een reeks van vijf bieren geïnspireerd op het mythische kaartspel Magic: The Gathering”, vertelt Jef. “Die kaarten zijn echte verzamelobjecten en de meest waardevolle vormen een reeks van vijf: Mox Jet, Mox Emerald, Mox Ruby, Mox Pearl en Mox Sapphire. Het is de bedoeling om een biertje te brouwen dat past bij elke kaart en dat er een link is met de kleur. De eerste twee brouwsels zijn al klaar. De Mox Jet is gebouwen met kokos, chocolade en koffie als natuurlijke toevoegingen en smaakt als een Bounty die je in een kop koffie sopt. De Mox Emerald heb ik daarentegen gebrouwen met de de groene bladeren en bloemetjes van Oost-Indische kers.”

Ondertussen maakt Jef ook werk van een vervolg op Brewmance: Mash of the Titans, zes barley wines die door evenveel collega-brouwers in ‘Oude Maalderij werden gebrouwen. “De brouwers kregen elk 500 liter van hun brouwsel mee naar huis om te rijpen op eikenhouten vaten. Die barrel aged versies zijn nu klaar. Er zijn slechts 120 sixpacks beschikbaar en dit enkel via poseidonbeers.be.” Na Mash of the Titans volgt straks ook nog Mash of the Classics waarvoor Jef gaat samenwerken met zes gevestigde waarden in de Belgische brouwerijwereld.