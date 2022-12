Domein Blauwhuis decor voor nieuw kerstbal The Magic

Izegem / KortrijkVoor het eerst in jaren is er in Izegem nog eens een kerstbal op 25 december. Voor het nieuwe evenement, dat de naam The Magic kreeg, werken Mathieu Clarysse en Kelly Libaers uit Kortrijk samen met Marie Romel van kasteel Blauwhuis in Izegem. Het Koetshuis wordt voor de gelegenheid in een kerstjasje gestopt.

Liefhebbers van het betere kerstbal met alles erop en eraan — inclusief galakledij — komen binnenkort ook in de Mandelstreek aan hun trekken. Mathieu Clarysse en Kelly Libaers slaan daarvoor de handen in elkaar met Marie Romel van Blue Castle Events. “We leerden elkaar kennen toen Marie langs kwam in onze traiteurzaak Pure Taste in Kortrijk”, zegt Mathieu. “Op die manier leerde ik het domein van kasteel Blauwhuis beter kennen. We zagen meteen potentieel in een samenwerking. In Kortrijk zijn ik en Kelly al langer verantwoordelijk voor zomerbar Azuro en van oudejaarsfuif Cheers in de expohallen. We beschikken dus over de nodige ervaring om een evenement in goede banen te leiden.”

Top-DJ's

Dat leidt in Izegem tot de organisatie van het nieuwe kerstbal The Magic, dat op 25 december het Koetshuis bij kasteel Blauwhuis inpalmt. “We gaan voor een zeer leuk en winters concept, in de vorm van een feestelijk kerstbal”, vertellen Mathieu en Marie. “We gaan voor een gezellige eindejaarsfeer en kleden het evenement ook zo in. De stijl is casual chic, waarbij gasten in galakledij kunnen komen feesten. Als extra krijgen ze er een mooi zicht op het feeëriek verlicht kasteel bij. Die avond hebben we met Dennis Cartier en Robert Abigail alvast twee top-DJ’s kunnen strekken. Er komt nog een andere bekende naam draaien, maar die moeten we voorlopig nog even geheim houden.”

Er zijn twee ticketformules voor het evenement, dat enkel voor volwassenen is. Voor een regular ticket hangt de prijs af van hoe vroeg je het ticket bestelt: 26 euro (early bird), 32 euro (regular bird) en 36 euro (late bird). “Er is ook een VIP-formule met een eigen tafel en een all-in formule voor fris en sterke dranken”, weet Mathieu. “Dames betalen daarvoor 130 euro en heren 140. Er zal ook een champagnebar zijn, de mogelijkheid om een nachtsnack te eten en er zijn uiteraard special effects voorzien.”

Rustig opbouwen

Omdat het de eerste editie van The Magic is, kiezen de organisatoren nu nog voor het Koetshuis. “We willen rustig opbouwen en wat aan de naamsbekendheid werken”, klinkt het. “Loopt alles goed, dan is de kans groot dat we volgend jaar het evenement deels in het kasteel zelf laten doorgaan. Het is alvast de bedoeling om hier een vaste waarde van te maken.” De deuren open om 19 uur. Parkeren kan op de brandweerparking (P1) of de parking aan het goederenstation (P2).

Meer info via het FB-event The Magic 2022 en tickets via https://www.eventbrite.be/e/the-magic-2022-tickets-475901713837?fbclid=IwAR0EwhUrmlSNSmWGINmwupA82CkVjTXQBoUZQ87TtDwnJ4SEoBtkCrL97Wo

