Doggy Splash Day trekt terug naar Izegem openluchtzwembad

Die dag is het openluchtbad helemaal van hen. Samen zwemmen met je viervoeter kan van 13 tot 18 uur in het zwembad in de Heilig-Hartstraat 15. Daar vind je parking, maar de ingang die dag bevindt zich aan de achterkant in de Krekelstraat. Tickets zijn enkel aan de deur te verkrijgen en kosten 6 euro per persoon. De organisatie is in handen van de vzw De Natte Neuzen en de opbrengst gaat naar de vzw Be Happy Dog en het Dierenasiel Vzw De Leiestreek. Dit jaar is er op het evenement extra aandacht voor het Izegemse bestuurslid Virginie Tavernier, die begin dit jaar overleed.