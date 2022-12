Doek valt over vaccinatiecentrum ISO: “In totaal 135.000 prikken gezet”

Izegem / Ingelmunster / Ledegem / LendeledeHet einde van een tijdperk is aangebroken. Woensdagavond is de allerlaatste vaccinatie tegen corona in zaal ISO geplaatst. Wie nu nog een prik wil moet voortaan bij de huisarts of apotheker zijn. Tussen februari 2021 en december 2022 zijn maar liefst 135.000 prikken gezet. Nu wacht voor zaal ISO onherroepelijk de sloop, zodat op termijn een nieuwe evenementenhal op die locatie kan verrijzen.

De eerste persoon die in zaal ISO een coronaprik kreeg was op 23 februari zorgkundige Hilde Coudyser, die in een huisartsenpraktijk in Lendelede werkt. Tweeëntwintig maanden, woensdagavond rond 18 uur viel Hanne Bossuyt (18) uit Lendelede de eer te beurt om de allerlaatste prik te krijgen die er werd uitgedeeld. “Ik vond het belangrijk die vierde prik te halen,” zegt ze. “Mijn papa heeft nog voor de eerste lockdown corona gehad en was er zwaar ziek door. Hij is er gelukkig weer bovenop geraakt, maar net daarom zijn wij altijd extra secuur gebleven en zijn we altijd onze (booster)prikken komen halen”, zegt ze.

Quote In januari dit jaar waren er twee intense weken voor de winterboos­ter, waarbij we 2 weken aan één stuk geprikt hebben, van 8.30 tot 22.15 uur ‘s avonds, zaterdag en zondag inbegrepen. Anton Jacobus, Centrumleider

Twee weken non-stop geprikt

Stadssecretaris Anton Jacobus, die lange tijd als centrumleider actief was, blikt tevreden terug op de vaccinatiecampagne. “We hebben hulp gekregen van vele honderden medewerkers, zowel medisch als niet medisch. Heel het vaccinatiegebeuren was voor ons een intense, maar mooie periode”, zegt hij. “In het begin was er veel stress, waren er weinig leveringen en was er veel getouwtrek om prioritair gevaccineerd te worden. “

“Daarna volgde chaos met de vrees voor Astra Zeneca-prikken met neveneffecten en tenslotte waren er de zeer intense 2 weken voor winterbooster in januari 2022 waarbij we 2 weken aan één stuk geprikt hebben, van 8.30 tot 22.15 uur ‘s avonds, zaterdag en zondag inbegrepen. Zo kregen we onze vier besturen (Izegem, Ingelmunster, Lendelede en Ledegem – nvdr.) tegen het einde van die periode bij de top 10 van Vlaanderen qua snelheid van prikken in die campagne.”

Volledig scherm Hanne Bossuyt was de laatste persoon die in vaccinatiecentrum ISO een boosterprik tegen corona kreeg. © vdi

25.000 vierde prikken

Het vaccinatiecentrum kan dan ook mooie cijfers voorleggen. “We deelden 80.000 basisprikken uit, daarna volgden 30.000 prikken voor de boostercampagne in januari dit jaar. Dit najaar volgden nog eens 25.0000 prikken voor een vierde vaccin. In totaal zullen we dus ergens rond de 135.000 prikken eindigen.” De laatste vier maanden ging het vaccinatiecentrum in zee met Sixie, een uitzendbureau voor 60-plussers. “Zij boden ondersteuning voor de dagelijkse werking zodat de leidinggevende medewerkers van de stad, die deze taak anderhalf jaar plichtsbewust hebben gedaan, terug helemaal met hun normale dagtaak bezig kunnen zijn,” besluit Anton.

Op termijn verdwijnt zaal ISO onder de sloophamer en komt er een nieuwe evenementenhal in de plaats. Eerst moet er echter nog een nieuwe ontwerper aangesteld worden, net als een bouwvergunning aangevraagd. Dat betekent dat de zaal volgend jaar vanaf februari weer tijdelijk door verenigingen gehuurd kan worden. De sloop zal wellicht pas voor 2024 zijn.

