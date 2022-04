Documentairemaker in het spoor van West-Vlamingen in de USA: “Van 2pk’tjes in Texas tot supportersclub voor Club Brugge in Chicago”

Met ‘(T)huis in Amerika’ is Bruno Lambert (49), in het dagelijks leven marketing manager bij het Bierkasteel in Emelgem, niet aan zijn proefstuk toe. Zo blikte hij eerder voor de regionale zender ook al het succesvolle ‘Baas over Hobby’ in. “Anderhalf jaar geleden raakte ik aan de praat met jeugdvriend Pieter Demuynck. Hij is met Penta Reizen gespecialiseerd in reizen op maat in Amerika en heeft er heel wat contacten. Toen ik hem voorstelde om een programma te maken over streekgenoten die daar wonen was hij meteen dolenthousiast.”