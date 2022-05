Dj Bryan V. mag Madonna’s wereldhit La Isla Bonita coveren: “Het gevolg van een zatte avond”

Internatio­na­le kunst in beeldhouwa­te­lier Het Kapsalon

In beeldhouwatelier Het Kapsalon van Piet Duthoit in de Ardooisestraat 124 loopt vanaf zaterdag 27 april een tentoonstelling met werk van internationale kunstenaars. Op een terrein van vijftienduizend vierkante meter kun je werk zien van Argentijn Fernando Suarez, de Nederlander Bert Frijns, Veerle De Vos uit Avelgem en Piet Duthoit zelf. De werken variëren van keramiek, brons en polyester tot beeldhouwwerken en glazen. Bezoekers kunnen een uitgestippeld wandelpad langs de kunstwerken volgen. De tentoonstelling is te bezichtigen op 27 en 28 april, 1, 4, 5, 11 en 12 mei en dat van 14 tot 19 uur.

26 april