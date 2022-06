“Dit rijt de wonden opnieuw open”: Dochter vermoorde huisarts schrikt niet van opnieuw zwaar geweld tegen dokter in Waregem. “Amper iets veranderd op zeven jaar tijd”

Roeselare Automobi­list (24) onder strikte voorwaar­den vrijgela­ten na ongeval dat Marthe (23) het leven kost: “Hij is er helemaal kapot van”

De 24-jarige automobilist uit Roeselare die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Roeselare onder invloed een 23-jarige fietsster doodreed, is zaterdag door de onderzoeksrechter onder heel strikte voorwaarden vrijgelaten. “Hij is er echt kapot van. Zijn gedachten gaan enkel naar de familie en nabestaanden van het slachtoffer.” De jongeman bleek niet alleen onder invloed van alcohol, maar er waren ook sporen van cannabisgebruik.

26 juni