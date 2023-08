Dit jaar bijna 3.000 vuurwapens vernietigd in West-Vlaanderen

Peloeze Fjèste brengt muziek en vertier naar Volkspark

Het Ardooise Volkspark wordt op zondag 20 augustus opnieuw ingepalmd door de jaarlijkse Peloeze Fjèste. Vanaf 10.30 uur ben je welkom in het park dat zowel bereikbaar is via de Stations- als de Eeckhoutstraat. Er is doorlopend kinderanimatie zoals een klimmuur, knutselworkshops, grimme, een springkasteel en een workshop sjorren. Samen met de Jeugraad wordt er ook een kubbtornooi georganiseerd en om 11.30 uur is er Fjèste-a-peritief met All Rights Reserved. Om 15.30 en 18 uur zijn er optredens van respectievelijk The New Seventies Band en Maïskie Molie. Het geheel wordt aangevuld met een zomerse bar en eetgelegenheid.