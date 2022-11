Dieter en Jan fietsen 420 kilometer in strijd tegen menstruatiearmoede: “ Geld voor maandverbanden en tampons op school”

Uit recent onderzoek blijkt dat vijf procent van de Vlaamse meisjes spijbelt omdat ze geen maandverband kunnen kopen. “Anno 2022 is dit niet te vatten en onaanvaardbaar”, menen Lions Club-voorzitter Pol Vanackere en voorzitter van de cel Sociale Zaken bij de serviceclub Bernard Declerck. “We werden van deze problematiek op de hoogte gesteld door Patricia Joosten, overkoepelend directrice bij de Prizma-scholengroep. Wij vroegen haar hoe we hen als club zouden kunnen ondersteunen en toen kwam dit onderwerp naar boven. Voor ons was dit reden genoeg om de handen uit de mouwen te steken. Meisjes uit het middelbaar horen immers op school te zitten en les te volgen, zodat ze kunnen bijleren en zich kunnen voorbereiden op het latere leven.”

Extra gemotiveerd

Dieter Pillen, lid van de Lions Club, besloten daarop met kompaan Jan Maes een actie te organiseren. Ze lieten zich sponsoren en fietsten in juni van Lichtervelde tot in het Franse Épernay. “Zigzaggend door het Franse landschap legden we zo 420 kilometer af”, vertelt Dieter. “Een jaar eerder waren we al eens tot in Parijs gefietst, maar nu wilden we de lat iets hoger leggen er een goed doel aan koppelen. Toen we het verhaal van menstruatiearmoede op school hoorden vielen we bijna van onze stoel. Toen we onze tocht aanvatten waren we dan ook extra gemotiveerd om die tot een goed eind te brengen.”

“De eerste dag had ik al fietspech, maar op een lastig moment denk je eens aan mensen die het nog moeilijker hebben en je zet door. We hebben de tocht uiteindelijk in vier dagen tijd afgelegd en konden zo 3.600 euro inzamelen, door ons zowel per kilometer te laten sponsoren als door drinkbussen te verkopen. We zijn enorm blij met het resultaat. We hebben de smaak nu zo te pakken dat we volgend jaar een nieuw project voor het goede doel overwegen, waarbij we de contouren van onze provincie zullen fietsen.”

Volledig scherm Bernard Declerck en Pol Vanackere van de Lions Club Izegem overhandigen enkele menstruatiekits aan Prizma-directrice Patricia Joosten. © vdi

Structurele aanpak

Met de opbrengst konden we in totaal 600 menstruatiekits kopen, bestaande uit maandverbanden, tampons, douchegel en een deodorant. “Hiermee hopen we alvast dat de meisjes zich tijdens hun menstruatieweek kunnen verzorgen en naar school kunnen blijven gaan. Op langere termijn willen we dit structureler aanpakken en een samenwerking met het stadsbestuur opzetten”, aldus Bernard Declerck.

Directrice Patricia Joosten is alvast verheugd met het initiatief. “Er zijn al vierhonderd zakjes gemaakt en aan 6 middelbare en 9 lagere scholen bezorgd”, vertelt ze. “We overhandigen die discreet aan leerlingen die er nood aan hebben en dat weten we dan weer door het goede contact die de mensen van de leerlingenbegeleiding met onze studenten hebben”, vertelt ze. “Dit is een algemene problematiek, maar we zijn blij dat we nu in Izegem op dit vlak ook iets kunnen doen bewegen.”

Lions Club organiseert jaarlijks ook een wijn- en champagneactie. Op 9 december is er ook De Warmste Avond, waarbij ze alle goede doelen die ze steunt voorstelt. Op vrijdag 17 maart 2023 volgt dan nog het evenement Bustels&Skoen in het Fabriekspand. Meer info via www.lions-izegem-shop.be.

