Dief steelt auto... om die 17 uur later weer netjes voor de deur te parkeren: “Niet één maar twee keer bijzonder groot risico genomen”

Roeselare Koninklijk Sint-Jozefskoor wil sprankel hoop bieden via herfstcon­cert

Het Koninklijk Sint-Jozefskoor Roeselare brengt op zaterdag 19 november om 20 uur hun herfstconcert ‘The Sprig of Thyme’ in de H. Godelievekerk langs de Honzebroekstraat. Elke dag worden we geconfronteerd met vreselijk nieuws: oorlog, klimaatopwarming,… Muziek geeft hoop en zalft de ziel. Met dit concert wil het koor dan ook een ‘sprankel hoop’ bieden aan iedereen die het nodig heeft. Kaarten (15 euro) kunnen besteld worden bij Liesbeth Arteel op 051/22.42.17 of 0496/ 10.53.54, via overschrijving op rekeningnummer BE42 7370 6417 6354 of per mail aan mailing@sint-jozefskoor.be.

