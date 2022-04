Dewaele Vastgoedgroep bundelt krachten met HUSWELL voor vakantieverhuur: “Verhuren zonder kopzorgen en tegelijk maximaal rendement”

Data-gedreven

Op dit moment worden via HUSWELL, gevestigd in Oostkamp en tot voor kort gekend als BnbSupport, enkele honderden verblijven in steden en aan de kust verhuurd, maar ook woningen in Frankrijk en Spanje zitten in het aanbod. Vorig jaar ontving het bedrijf 18.000 gasten. Dat zullen er dit jaar 40.000 zijn. “Met HUSWELL ondersteunen we eigenaren van een tweede verblijf, vakantiewoning of hotel bij het verhuren, het dagelijkse beheer en de optimalisatie van hun eigendom. Dit doen we op een innovatieve manier met data-gedreven beslissingen”, duidt Jean-Paul GOdfroy, CE van HUSWELL. “Naast huurprijsoptimalisatie digitaliseren we immers elke woning door middel van slimme sensoren en elektronische sloten. Hierdoor kunnen we overlast tegengaan, de energierekening zo laag mogelijk houden en de veiligheid garanderen. We bieden een volledige en transparante service aan om de gast en de eigenaar optimaal te ondersteunen.”