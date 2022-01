Deur van aanrijder plakt tegen autootje van Philippe (62): “En dan nog wegrijden ook. Moet dat nu echt?”

IzegemEen onbekende heeft in de nacht van zaterdag op zondag de bijna 4 jaar oude Fiat Panda van Philippe Rommens uit Izegem naar de verdoemenis gereden. “Vier minuten voordien had ik mijn autootje daar geparkeerd”, vertelt de 62-jarige man. “Voor hetzelfde geld was ik morsdood.” Philippe tilt zwaar aan het feit dat de aanrijder vluchtmisdrijf pleegde. “Hij of zij moet nochtans gewond zijn geraakt.”

Iets na 00.30 uur zondagmorgen parkeerde Philippe Rommens zijn Fiat Panda waar hij vrijwel altijd staat: vooraan de parkeerstrook op de hoek van de Nederweg met de Kruisstraat in Izegem, aan de gekende slagerij ’t Worstje. “Ik liep naar boven in mijn flat, legde mijn sleutels aan de kant en zette me in de zetel. Nauwelijks een paar minuten nadien was er die verschrikkelijke klap. ‘Mijn auto’, flitste het door mijn hoofd, in de wetenschap dat hier op het kruispunt al wel vaker een ongeval is gebeurd.”

Geen vaart geminderd

Net als enkele buurtbewoners repte Philippe zich naar buiten. “Mijn wagentje was dik een meter achteruitgeslagen en stond met het rechterachterwiel op het voetpad”, doet Philippe het relaas. “Overal lagen brokstukken en glas. Groot was mijn verbazing toen ik zag dat aan mijn bestuurdersportier het plaatwerk hing van een andere deur, afkomstig van de auto waarmee de aanrijder reed. Die was overigens in geen velden of wegen te bespeuren. Op beelden van de bewakingscamera van de slagerij is te zien hoe de auto - een klein bestelwagentje genre Citroën Berlingo - geen vaart mindert en gewoon doorrijdt, de Nederweg in.”

Volledig scherm Na het ongeval op het kruispunt van de Stationsstraat, de Kruisstraat en de Nederweg in Izegem bleef het plaatwerk van een portier van de aanrijder plakken aan de vernielde Fiat Panda van Philippe Rommens. © Hans Verbeke

Ook tweede wagen geraakt

Wél ter plaatse: een jonge automobiliste die het ongeval zag gebeuren. “Zij kwam uit de Hondstraat en stopte, zoals het hoort, vooraleer ze het kruispunt opreed”, vertelt Philippe. “De aanrijder flitste aan haar voorbij, zo snel dat het onmogelijk was om de nummerplaat te noteren. Een seconde later gebeurde het ongeval.” De kleine bestelwagen ramde eerst de Fiat Panda van Philippe Rommens en schampte vervolgens tegen een andere wagen, die iets verderop geparkeerd stond. Ook dat voertuig liep schade op. De aanrijder ging er echter als een speer vandoor.”

Zware dobber

“Dat snap ik niet. Wellicht had hij of zij een goeie reden om te vluchten. Alcohol, of drugs misschien zelfs. Bovendien kan het niet anders of de man/vrouw die aan het stuur zat gewond is geraakt. Op de plaats van de aanrijding lag het vol met glas en andere brokstukken. Ik hoop dat het vluchtmisdrijf snel kan opgelost worden. Voor mij is dit een bijzonder zware dobber. Ik ben chauffeur bij De Lijn en werk in Brugge. Die verplaatsing moet ik wel met de auto doen. Want ofwel rijden er nog geen treinen als ik moet beginnen, ofwel is de laatste trein al lang weg voor ik gedaan heb. Eén lichtpuntje, misschien: mijn reddeloos verloren Fiat Panda waarop voordien nog geen krasje zat, is nog verzekerd voor alle risico’s.”

Volledig scherm Na het nachtelijk ongeval op het kruispunt van de Stationsstraat, de Kruisstraat en de Nederweg in Izegem: Philippe Rommens (62) bij z'n vernielde wagentje. © Hans Verbeke

Beschermende paal

De politie nam de afgerukte deur van de aanrijder mee voor verder onderzoek. “Aan de hand daarvan zal allicht snel duidelijk worden over welk type wagen het gaat”, vermoedt Philippe. “Jammer dat hier in de buurt geen bewakingscamera hangt die een overzicht geeft van wat er op het kruispunt gebeurt. Er wordt hier vaak veel te snel gereden, vooral ’s avonds en ’s nachts. Nogal wat automobilisten komen uit de Stationsstraat gevlogen, zoals afgelopen nacht, precies alsof dit kruispunt niet bestaat. Het is een bijzonder gevaarlijke situatie. Daarom ook dat ik mijn autootje altijd zo ver mogelijk vooraan op de parkeerstrook plaats. Dan is het nog wat beschermd door een paal die daar staat, dacht ik altijd. Maar intussen weet ik helaas beter”, besluit de man.

